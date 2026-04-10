Strážník měl s na mol opilou ženou svatou trpělivost

Domácí
Silně podnapilá žena okupující dětské hřiště na Výhledském náměstí způsobila pro strážníky desítky minut trvající zkoušku profesionality. Třicetiletá žena nebyla schopna kontrolovaného pohybu, potácela se, špatně artikulovala a padala na zem. Zkouška přítomnosti alkoholu byla více než 3,7 promile.
video: Facebook / Městská policie Praha 6
