VIDEO: Soud potrestal střelce z Chomutova desetiletým vězením Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud potrestal střelce z Chomutova desetiletým vězením

Osmatřicetiletý Petr Benda půjde za vraždu řidiče dodávky, který na chomutovském sídlišti najížděl mezi lidi a do aut, na deset let do vězení. Rozhodl o tom dnes pravomocně pražský vrchní soud, který zmírnil prvoinstanční verdikt z loňského dubna. Zastřelený řidič byl Rom, podle justice však vražda neměla rasový podtext.

video: Jiří Pánek, Tomáš Grach, iDNES.tv