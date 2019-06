VIDEO: Nechtěl jsem nikomu ublížit, řekl před soudem obžalovaný Benda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nechtěl jsem nikomu ublížit, řekl před soudem obžalovaný Benda

Petr Benda půjde za vraždu řidiče dodávky, který na chomutovském sídlišti najížděl do aut, na deset let do vězení. Rozhodl o tom pravomocně Vrchní soud v Praze.

video: Jiří Pánek, Tomáš Grach, iDNES.tv