Střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej rohlíku v krámě, řekl Babiš
13. 11. 2025 7:30 Domácí
„Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert,“ uvádí předseda ANO Andrej Babiš ve videu, v němž se vrací ke středeční schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Prezident po něm požaduje, aby veřejně oznámil, jak vyřeší svůj střet zájmů. A to ještě před tím, než ho jmenuje premiérem. Babiš opakuje, že střet zájmů vyřeší. Podle něj je ale dnes hlavním problém rozpočet na příští rok.
00:58
V Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice
Domácí13. 11. 2025 8:28
00:39
Historicky nejdelší paralýza americké vlády skončila. Je to velký den, řekl Trump
Zahraniční13. 11. 2025 7:38
02:59
Střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej rohlíku v krámě, řekl Babiš
Domácí13. 11. 2025 7:30
00:42
Z České ulice v centru Brna dočasně mizí stavební zábrany
Domácí13. 11. 2025 5:56
01:10
Výroba výrazně upraveného Ayga X začala
02:05
Nejlevnější gramofon Technics má legendární pohon a neobvyklou funkci
01:06
Podívejte se na největší motoveletrh, do Milána dorazily novinky a tisíce lidí
00:39
Švestkové lívance
Lifestyle13. 11. 2025 0:06
02:14
Nedokážu si představit v centru Prahy vychovávat děti, říká miss Karolína Surý
Společnost13. 11. 2025 0:06
00:56
Terminál duchů za 120 milionů. Denně tu staví jen deset spojů, v centru stovka
Domácí12. 11. 2025 17:48
00:49
Alžírsko propustí vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Sansala
Zahraniční12. 11. 2025 16:34
02:21
Rum a prase nebo piváky: Ozzákova kuchařka plná kulinářských perel je na světě
Společnost12. 11. 2025 16:30
02:18
Westfield Černý most: Takhle „rostla“ nová část obchodního centra
Domácí12. 11. 2025 16:16
01:34
Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy
Domácí12. 11. 2025 16:04
02:55
Vít Rakušan: Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel
Domácí12. 11. 2025 15:58
00:52
Draco Malfoy na Brodwayi. Tom Felton se dočkal ovací
Společnost12. 11. 2025 15:50
00:46
Město znovu jedná o rekonstrukci zimního stadionu
Domácí12. 11. 2025 15:34
00:48
V Ústí nad Labem spadl na náměstí vánoční strom
Domácí12. 11. 2025 15:20
00:31
Vědci poprvé zaznamenali, jak krysy chytají netopýry v letu
Zahraniční12. 11. 2025 15:02
Následující videa
00:42
Z České ulice v centru Brna dočasně mizí stavební zábrany
00:56
Terminál duchů za 120 milionů. Denně tu staví jen deset spojů, v centru stovka
02:18
Westfield Černý most: Takhle „rostla“ nová část obchodního centra
01:34