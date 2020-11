VIDEO: Stuart opět v akci: kořist našel v reproduktorech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stuart opět v akci: kořist našel v reproduktorech

Ve středu 25. listopadu si pražští celníci si při své běžné kontrolní činnosti vytipovali na Jižní spojce k zastavení dodávkové vozidlo Volkswagen bulharské imatrikulace s přívěsem, na němž se nacházelo další vozidlo. Osádku vozidla tvořily tři osoby bulharské národnosti (řidič 27 let a jeho dva spolujezdci, žena 52 let a další muž ve věku 29 let). Celníci vyzvali řidiče, aby je následoval na stanoviště, kde měli celníci k dispozici velkokapacitní mobilní rentgen, k důkladnému podrobení kontroly automobilu. Bulhaři svorně tvrdili, že stěhují svého známého z Bulharska do Německa. Po kontrole vozidla rentgenem přistoupili celníci k prohlídce vozidla a zavazadlového prostoru a rovněž zkontrolovali i vozidlo, které se nacházelo na přívěsu. Služební pes Stuart, specialista na vyhledávání cigaret a tabákových výrobků, označil tři reproduktory, které byly použity jako tajné skrýše a nacházelo se v nich téměř 18 tisíc kusů cigaret s bulharskou tabákovou nálepkou. Limit dovozu cigaret na osobu pohybující se po Evropské unii je 800 kusů cigaret, tímto byl limit jednoznačně překročen a únik na spotřební dani a DPH je více než 50 tisíc korun.

video: iDNES.tv