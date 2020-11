VIDEO: Studenti maturitních ročníků se vrátili do školních lavic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Studenti maturitních ročníků se vrátili do školních lavic

Ve středu pětadvacátého listopadu se do školy mohly vrátit maturitní ročníky středních škol. Vypravili jsme se do Smíchovské střední průmyslovíé školy, abychom se zeptali, jak takový návrat do školních lavic probíhá, a jak ho samotní studenti a jejich kantoři vnímají.

video: Ivo Helikar, Marek Štekl, iDNES.tv