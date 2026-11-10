Studenti protestují na podporu ČT a rozhlasu
10. 11. 2026 15:38 Domácí
Vysokoškolští studenti dnes opět protestují proti změně financování veřejnoprávních médií. Akce se konají v Praze i dalších městech, v metropoli vyvrcholí v symbolických 16:36 hodin demonstrací na náměstí Republiky. Promluví zástupci jednotlivých vysokých škol a vystoupí i studentské kapely.
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