Studenti střední školy natáčejí videa pod hlavičkou Kluci ze Zlína
4. 12. 2025 15:58 Domácí
Ondřej Hlad, Michal Prat a Ondřej Radovan Liščák jsou studenti zlínské střední školy Creative Hill College a rozhodli se tvořit videa o městě, které teprve začínají poznávat. Na sociálních sítích mají úspěch.
02:11
