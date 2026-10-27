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Studenti v Olomouci podpořili veřejnoprávní média

Domácí
Několik stovek studentů Univerzity Palackého se v úterý 27. října sešlo před právnickou fakultou, aby vyjádřili podporu České televizi a Českému rozhlasu, kterým chce vláda sebrat koncesionářské poplatky.
video: iDNES.tv
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