Studentky FAME přiblížili osmiletým školákům svět financí

Je nutné každý měsíc zaplatit lístky do kina? Co to znamená výdaj a příjem? Kdo je to bankéř? A co je rozpočet rodiny? Podobnými otázkami překvapily studentky Fakulty managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáše Bati děti z druhé Montessori třídy na ZŠ Komenského ve Zlíně.

video: iDNES.tv