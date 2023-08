VIDEO: Nová lávka odstartovala obnovu Štvanice. Osud tenisového svatostánku je nejistý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na konci července byla otevřena nová lávka přes Vltavu, která propojila Karlín a Holešovice. Pro ostrov Štvanice, na kterém lávka pro pěší a cyklisty také ústí, to bylo první nakročení k jeho celkové revitalizací. Vítězný návrh údajně počítá s postupnou kultivací jednotlivých částí ostrova při zachování jejich dosavadního využití v maximální možné míře. Nejistý je pak osud sedmi tenisových kurtů ve východní části ostrova, které spravuje místní tenisový klub, který na Štvanici sídlí už více jak 120 let. Nová studie si ale také bere na mušku centrální tenisový dvorec, který by s mohl proměnit třeba v divadelní amfiteátr. Manuál, který by měl Štvanici proměnit v oázu zeleně, bude pražský magistrát schvalovat v září.

video: Martin Chamer, iDNES.tv