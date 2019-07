VIDEO: ANIMACE: Vývoj sucha v ČR za poslední tři měsíce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ani víkendové srážky nestačily k tomu, aby zmírnily projevy sucha v Česku. Situace je tak zhruba stejná jako v roce 2018, který byl co do hladiny podzemních vod nejsušší od 60. let. Nedostatek vody má negativní vliv na vegetaci, sucho nyní sužuje 64 procent území.

Intersucho