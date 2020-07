VIDEO: Jiří Suchý je zapsán do pelhřimovského Muzea rekordů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Populární zpěvák, herec a déle než šedesát let ředitel divadla Semafor Jiří Suchý je držitelem řady ocenění i státního vyznamenání. Dnes na jeho kontě přibyla další trofej. V pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit byl zapsán do České knihy rekordů a uveden do rekordmanské síně slávy.

video: iDNES.tv