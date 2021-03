VIDEO: Kapitán lodi před zablokováním Suezu vykroužil erotický obrazec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kapitán obří kontejnerové lodi Ever Given, která od úterý blokuje dopravu v Suezském průplavu, si čekání na povel ke vplutí do umělého kanálu krátil tím, že manévrováním s plavidlem obkreslil obrazec, který připomíná obří penis. Ukazuje to video zachycující elektronickou stopu pohybu lodi, jak ji zaznamenala služba VesselFinder.

video: YouTube.com/Vessel Finder