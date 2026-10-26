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Srdce Vltavy je už vidět pouhým okem, záleží na úhlu

Domácí
Po mnoha desítkách let se na Šumavě objevilo proslulé srdce Vltavy a dá se dokonce pozorovat pouhým okem. Záleží ale na úhlu pohledu, nesmíte se dívat proti slunci. Hladina Lipenské nádrže během měsíce klesla o více než půl metru, což stačilo, aby se tok Vltavy před Horní Planou vrátil do původního koryta. Dokonce se v legendárním meandru objevily základy mostu.
video: iDNES.tv
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