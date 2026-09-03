Šumavská rašeliniště drží vodu jako houba
3. 9. 2026 13:00 Domácí
Po několika týdnech sucha sice zapršelo, ale řeky a přehrady zásobované vodami ze Šumavy a dalších pohoří jsou dlouhodobě na svých historických minimech. Podle odborníků je současný nedostatek vody na jihozápadě republiky kombinací chybějících dešťů, změn v krajině a jejího dlouhodobého odvodňování. Redaktor iDNES.cz se prošel místy, kde strouhy na zadržování vody stále ještě jsou, a lokalitami, kde se koryta potoků již obnovila. Rozdíly jsou obrovské.
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