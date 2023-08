VIDEO: Šumavští soumaři šli poprvé po Zlaté stezce, v sudech vezli české pivo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šumavští soumaři se na tři dny vrátili do doby středověku. S koňmi a českými výrobky z obilí se vůbec poprvé vydali po trase bývalé Zlaté stezky z Rakouska do Německa, odkud se přes Šumavu do Čech vozila sůl. Během putování se k nim přidaly další soumarské skupiny.

video: Zdeněk Svoboda