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Prezident Pavel hodnotí summit NATO i českou účast

Domácí
Prezident Petr Pavel po skončení jednání summitu NATO v Ankaře ocenil atmosféru jednání i výsledek celého summitu v turecké metropoli. Podle něj se nenaplnily obavy z možných sporů mezi spojenci. „Všichni si trošku oddychli,“ řekla hlava státu.
video: Petr Pavel
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