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„Developer není charita.“ Kandidáti na primátora Brna se střetli kvůli bydlení

Domácí
Bydlení je jedním z klíčových témat letošních voleb. I proto se mu věnovala nemalá část Superdebaty na iDNES.cz. Svoji vizi představilo moderátorovi Vladimíru Vokálovi sedm kandidátů. Ti se shodli, že je potřeba řešit problém tisíců prázdných bytů. Jakou měrou však dát prostor developerům, politiky rozděluje. Část debaty se věnovala také programu Housing Firs
video: iDNES.tv
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