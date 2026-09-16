Superdebata iDNES.cz: Šedá Ostrava? Nálepka, zaznělo. U diváků zvítězil Gregor
16. 9. 2026 13:56 Domácí
Kdo povede Ostravu? Redakce iDNES.cz přinesla exkluzivní superdebatu kandidátů na primátora. Ve vedení města je nyní sedm subjektů. „Pokračování současné koalice si dokážu představit,“ řekl současný primátor Jan Dohnal (ODS). Tématem bylo životní prostředí, doprava či bydlení v Ostravě. Diskusi nad budoucností třetího největšího města v Česku moderoval Vladimír Vokál.
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Superdebata iDNES.cz: Šedá Ostrava? Nálepka, zaznělo. U diváků zvítězil Gregor
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