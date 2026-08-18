Konec zdržování. Albert nasadil AI na samoobslužných pokladnách
18. 8. 2026 11:58 Domácí
Albert nasadil AI na pokladny jako vůbec první maloobchodní řetězec na českém trhu. Již delší dobu ji využívají pokladní na obsluhovaných pokladnách ve všech 350 prodejnách. Systém automaticky rozpoznává vybrané druhy zboží bez EAN kódu, například ovoce, zeleninu či pečivo, a zrychluje tak odbavení i práci pokladních.
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