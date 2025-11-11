Svatomartinský košt v centru Brna přilákal davy lidí

Domácí
Největší svatomartinský košt v Česku si na brněnském náměstí Svobody nenechaly ujít tisíce lidí. Na náměstí dorazil na bílém koni i svatý Martin v podání herce Martina Slámy, kterého doprovodil průvod krojovaných od katedrály na Petrově. Návštěvníci jubilejního dvacátého koštu, který začal symbolicky 11. 11. v 11 hodin, mohou ochutnat až stovku mladých vín.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:00

Svatomartinský košt v centru Brna přilákal davy lidí
Domácí
11. 11. 2025 13:30
00:55

Bývalý indonéský diktátor Suharto byl prohlášen za národního hrdinu
Zahraniční
11. 11. 2025 13:20
02:28

Opozice podpořila Pavla, aby Babiš řekl před jmenováním, jak vyřeší střet zájmů
Domácí
11. 11. 2025 13:14
00:30

Šárku Pančochovou zavalila při tréninku lavina, ze sněhu ji museli vyhrabat
Sport
11. 11. 2025 13:00
00:59

V Rusku se převrátila loď pobřežní stráže, část posádky skončila ve vodě
Zahraniční
11. 11. 2025 12:42
25:06

"Pohybujeme se na tenkém ledě, ku**a." Soud přehrál část odposlechů mezi Redlem a Augustínem
Krimi
11. 11. 2025 12:24
00:40

Před novou prodejnou stála fronta už před otvíračkou
Domácí
11. 11. 2025 11:52
00:52

Millie Bobby Brownová předvedla na premiéře Stranger Things výstřih v sexy šatech
Společnost
11. 11. 2025 11:30
02:22

Dvojice čápů se opozdila na Uničovsku. O dokrmení se přou odborníci s zachránci
Domácí
11. 11. 2025 11:14
02:48

Senát soudce Kriebela vyloučil náhradního přísedícího. Měl se nevhodně vyjádřit o Hlubučkovi
Krimi
11. 11. 2025 11:14
01:10

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie
Domácí
11. 11. 2025 11:10
00:45

Ukrajinské drony udeřily na ropnou rafinerii v Saratovu
Zahraniční
11. 11. 2025 10:28
01:06

Ukrajinci s Brity se nám pokusili unést MiG-31 vyzbrojený Kinžalem, tvrdí Rusové
Zahraniční
11. 11. 2025 9:50
00:32

Hasiči zlikvidovali požár střední školy ve Zlíně i pomocí dronu
Krimi
11. 11. 2025 9:44
01:04

Prezident pozná přírodní krásy Karlovarského kraje, pohovoří i se studenty
Domácí
11. 11. 2025 9:30
00:19

Syrský prezident si zahrál basketbal s americkými vojáky
Zahraniční
11. 11. 2025 9:08
00:07

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel
Krimi
11. 11. 2025 9:06
03:37

Hlavní problém je chybějící rozpočet, uvedl Babiš ve svém ranním hlášení
Domácí
11. 11. 2025 9:02
36:41

Kvazinávštěvy Tchaj-wanu skončí, stejně jako „havlismus“, slibuje Zahradil
Rozstřel
11. 11. 2025 9:00
03:12

Ve velkochovu kachen na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka
Domácí
11. 11. 2025 8:22

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.