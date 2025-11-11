Svatomartinský košt v centru Brna přilákal davy lidí
11. 11. 2025 13:30 Domácí
Největší svatomartinský košt v Česku si na brněnském náměstí Svobody nenechaly ujít tisíce lidí. Na náměstí dorazil na bílém koni i svatý Martin v podání herce Martina Slámy, kterého doprovodil průvod krojovaných od katedrály na Petrově. Návštěvníci jubilejního dvacátého koštu, který začal symbolicky 11. 11. v 11 hodin, mohou ochutnat až stovku mladých vín.
