Svatý Martin přivezl do Prahy symbolickou sněhovou nadílku
11. 11. 2026 14:34 Domácí
Tradiční svatomartinský průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni vyrazil ve středu v 11 hodin a 11 minut od jedenáctého pilíře Karlova mostu. Římského vojáka doprovázelo jedenáct hus s husopaskami, koňský povoz i setnina legionářů. Po přechodu na Křižovnické náměstí předal světec pražskému purkmistrovi první letošní sníh a odstartoval dobové tržiště s husími specialitami a mladým vínem.
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