Svatý Petr se mění v závodní městečko
16. 1. 2026 18:28 Domácí
Ve Svatém Petru roste závodní městečko, už za týden se do Špindlerova Mlýna vrátí Světový pohár v alpském lyžování žen. Na dojezdu budou do konce týdne hotové dvě tribuny, novinkou je tribuna Šárky Strachové na malém hanku uprostřed sjezdovky. Staví se stany pro závodnice a novináře, závodní černá sjezdovka už je připravená, organizátoři ji zalili vodou, aby vznikla kompaktní vrstva, od soboty pro veřejnost už uzavřená.
