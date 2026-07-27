Kytarista Roxette vystřihl Holku modrookou
27. 7. 2026 11:58 Domácí
Švédské duo Roxette s doprovodnou kapelou nabídlo na festivalu Benátská! v areálu ve Vesci v Liberci své největší hity. Před přídavkem nadšené publikum pobavil kytarista Christoffer Lundquist, jehož Gessle představil jako „posledního žijícího hipíka“, když zahrál melodii Holka modrooká, která přešla do titulní písně alba Joyride z roku 1991.
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