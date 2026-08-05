Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady
5. 8. 2026 9:44 Domácí
Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý sešli v Plzni. Oba jsou totiž těmi, kteří provázejí franšízingový projekt Švejk restaurant. Ten letos oslaví 30 let od svého vzniku a čítá 27 restaurací po celé republice. Vrcholem oslav bude speciální polotmavé pivo.
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