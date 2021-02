VIDEO: Vláda žádá prodloužení nouzového stavu a lidem v karanténě 370 korun denně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda žádá prodloužení nouzového stavu a lidem v karanténě 370 korun denně

Vláda žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o třicet dnů, tedy až do 16. března. „Situace není dobrá, máme velký počet hospitalizovaných a nakažených,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Zatím je schválen do 14. února. Lidé v karanténě mají kromě nemocenské dostávat příspěvek 370 korun denně. Mělo by je to motivovat, aby zůstali doma v případě nemoci a neroznášeli ji dál.

video: ČTK