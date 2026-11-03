Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Svět kostek přilákal v Olomouci davy dětí i dospělých

Domácí
Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů, ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze světa Hvězdných válek. To vše nabídla o uplynulém víkendu na olomouckém Výstavišti Flora výstava Svět kostek.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:33

Svět kostek přilákal v Olomouci davy dětí i dospělých
Domácí
3. 11. 2026 4:52
01:10

Působil jako kolotočář, popsala Chýlková první dojem z Jana Krause
Domácí
3. 11. 2026 0:06
01:27

Proměna bytu na Malé Straně
Lifestyle
3. 11. 2026 0:06
03:42

Volkswagen už má také hybrid. Vyzkoušeli jsme ho v Golfu
Technika
3. 11. 2026 0:06
00:26

Protivzdušná obrana v Mar-a-Lago: Trumpa chrání „Mstitelé“
Zahraniční
2. 11. 2026 21:48
02:21

Sezemice se po třiceti letech dočkaly obchvatu
Domácí
2. 11. 2026 18:54
01:09

Riskantní jízda mezi vagóny metra skončila amputací chodidla. Mladík skončil v nemocnici
Domácí
2. 11. 2026 18:22
01:11:33

SportBar 2. díl - Vladimír Šmicer a Števo Eisele: Co mají společné fotbal a formule?
Sport
2. 11. 2026 18:00
01:44

SportBar: Sejk do Slavie? Varianta to bude, ale radši někoho jiného, říká Šmicer
Sport
2. 11. 2026 18:00
01:07

Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní
Zahraniční
2. 11. 2026 17:46
00:21

Vývar se táhne 22 hodin, lokální suroviny v průměru dražší nejsou
Domácí
2. 11. 2026 17:00
05:13

Redla jsem vnímal jako hlavu skupiny „kluků z Moravy“, která chtěla mít vliv v DPP, řekl exnáměstek VZP Knížek
Krimi
2. 11. 2026 16:46
00:48

Primátorem Jihlavy se opět stal Petr Ryška
Domácí
2. 11. 2026 16:44
05:06

Armádu čeká zásadní proměna. Náčelník Hlaváč představil vizi do roku 2040
Domácí
2. 11. 2026 16:40
00:31

Írán ve vysílání státní televize ukázal podzemní továrnu na drony
Zahraniční
2. 11. 2026 16:18
04:10

Babiš hájil rušení koncesionářských poplatků
Domácí
2. 11. 2026 15:32
01:32

Trojkoalice V Hradci Králové podepsala smlouvu
Domácí
2. 11. 2026 15:18
01:36

Dostat se odsud bylo téměř nemožné. Josef Mašín vzpomínal na útěk z Československa
Domácí
2. 11. 2026 15:18
03:11

Vláda představila novou koncepci armády
Domácí
2. 11. 2026 15:18
00:39

Trump tvrdí, že válku ve Vietnamu mohl vyhrát za týden
Zahraniční
2. 11. 2026 15:04

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.