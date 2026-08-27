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Svitavský poklad se po 70 letech vrací domů. Tři soudky stříbrných mincí našli instalatéři

Domácí
Pouhé dva týdny bude ve svitavském muzeu vystaven nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami. Tvoří ho 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které byly úplnou náhodou nalezeny před 70 lety v jednom z domů na náměstí.
video: iDNES.tv
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