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Svitavy lákají na nové parcely, podobu rodinných domů nastavují přísná pravidla

Domácí
Svitavy začaly nabízet lidem pozemky pro rodinné domy. Má to ale háček. Radnice přísně reguluje jejich podobu, kvůli obavám ze spekulantů požaduje také rychlou výstavbu. Cenu 4 900 korun za metr město hájí.
video: iDNES.tv
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