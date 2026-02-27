Svitavy za 120 milionů opravují třetím rokem krátký úsek ulice, protéká jí potok
27. 2. 2026 15:40 Domácí
Na jaře roku 2020 se propadlo v ulici Milady Horákové ve Svitavách historické zaklenutí Studeného potoka. Ze začátku nevinné zvlnění silnice udělalo do městského rozpočtu díru ve výši 120 milionů korun. Práce by měly být dokončeny ještě letos.
