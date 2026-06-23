Svobodná média koušou, vy chcete taková, která olizují ruku, vyčítá vládě Kupka
23. 6. 2026 18:26 Domácí
„Každým dnem dokládá vláda Andreje Babiše, že si chce tuhle zemi ukrást, že kašle na základní demokratické principy. Ano, svobodná média koušou. A Babiš chce taková, která budou olizovat ruku toho, kdo je živí,“ řekl předseda ODS Martin Kupka.
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Svobodná média koušou, vy chcete taková, která olizují ruku, vyčítá vládě Kupka
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