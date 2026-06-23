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Svobodná média koušou, vy chcete taková, která olizují ruku, vyčítá vládě Kupka

Domácí
„Každým dnem dokládá vláda Andreje Babiše, že si chce tuhle zemi ukrást, že kašle na základní demokratické principy. Ano, svobodná média koušou. A Babiš chce taková, která budou olizovat ruku toho, kdo je živí,“ řekl předseda ODS Martin Kupka.
video: PSP ČR
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