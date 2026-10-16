Symbol Terčina údolí je na suchu. Vodopád zmizel
16. 10. 2026 6:00 Domácí
Kvůli dlouho trvajícímu suchu přišel krajinný park Terčino údolí v Nových Hradech o jednu ze svých dominant. Na romantických výletech se nyní lidé musejí obejít bez výhledu na uměle vytvořeného vodopádu, který napájí vysychající říčka Stropnice.
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