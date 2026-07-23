V Synkově-Slemeni dokončili stavbu nové malotřídní školy
23. 7. 2026 22:04 Domácí
Až se děti na sklonku léta vrátí do základní a mateřské školy v Synkově-Slemeni u Rychnova nad Kněžnou, už je nebudou čekat úzké chodby, malinké učebny a oprýskané zdi. Starou školní budovu z roku 1878, která už desítky let nevyhovuje současným nárokům, vymění za moderní dřevostavbu s vysokými stropy. Tu obec postavila jen pár kroků od původní školy.
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V Synkově-Slemeni dokončili stavbu nové malotřídní školy
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