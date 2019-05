VIDEO: Železničáře čeká převlékání. Správa železnic představila nové uniformy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Železničáře čeká převlékání. Správa železnic představila nové uniformy

Výpravčí a další zaměstnance Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) čeká do dvou let převlékání do nových stejnokrojů. Za zhruba sedmdesát milionů korun dostanou uniformy z funkčního materiálu opatřené reflexními prvky. Tradiční červené čepice jim i nadále zůstanou.

video: Karla Mráčková, iDNES.cz