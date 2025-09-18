Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Domácí
Táhni do Kyjeva, vlastizrádce, pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik desítek odpůrců Fialovy vlády. Ve stejný čas a jen o pár stovek metrů dál měl předvolební kampaň Tomio Okamura z SPD. Akci spojil se svým jarmarkem.
video: iDNES.tv
