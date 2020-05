VIDEO: Tajemný vodojem připomíná podzemní katedrálu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tajemný vodojem připomíná podzemní katedrálu

Až do tohoto týdne byl tento podzemní prostor naprostou záhadou. Do cihlového vodojemu z konce 19. století, druhého nejstaršího ze tří pod Žlutým kopcem v Brně, dlouhé roky nevkročil žádný člověk. Alespoň oficiálně. Nyní do něj dostali možnost nahlédnout redaktorka s fotografem MF DNES.

video: iDNES.tv