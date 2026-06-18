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Tak vypadá špekáčkomat u Váhaly, ve Valašském Meziříčí

Domácí
V Humpolci začal fungovat první automat na prodej uzenin. Takzvaný špekáčkomat stojí hned u značkové prodejny pivovaru Bernard a nabízí zboží nonstop. Za projektem stojí společnost Váhala, výrobce masných a lahůdkářských produktů, která už dva podobné zprovoznila jinde. Jde o další příklad toho, jak firmy rozšiřují samoobslužný prodej i mimo běžnou otevírací dobu.
video: Váhala a spol. s r.o.
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