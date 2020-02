VIDEO: Tančící dům se dostal do hledáčku amaterských fotografů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tančící dům se dostal do hledáčku amaterských fotografů

Je to klišé, ale stejně to všichni musíme ve svých mobilech a fotoalbech mít. Turisté zasypávají svět fotkami, které jsme všichni viděli už tisíckrát. A nevypadá to, že by s tím chtěli přestat. Podívejte na některá klišé fotografů a přispěvatelů na sociální sítě. Do hledáčku se dostal i Tančící dům v Praze.

video: iDNES.tv