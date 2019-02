VIDEO: Bundeswehr se pochlubil tančíkem Wiesel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bundeswehr se pochlubil tančíkem Wiesel

V množině bojových vozidel Bundeswehru nalezneme s trochou štěstí i malé, ale o to více zajímavé tančíky Wiesel. Do výzbroje byly zařazeny v relativně velkých počtech. V nesrovnatelně menším množství je Němci nasadili i do ostrých akcí mezinárodního charakteru.

video: Bundeswehr