Přetížené zdravotníky v Ostravě rozveselil hit. Zpívala celá nemocnice

Řada lidí v republice si včera po poledni zazpívala se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem píseň Není nutno. Do akce se zapojil i přetížený personál a pacienti Fakultní nemocnice v Ostravě. „Jsme rádi, že do toho šli. Alespoň na chvíli je to vytrhlo z toho náporu, který tady momentálně zažívají,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

video: FN Ostrava