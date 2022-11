VIDEO: Tanec na vlastní kůži: jak jsme skoro byli mistry světa v hip hopu a poppingu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tanec na vlastní kůži: jak jsme skoro byli mistry světa v hip hopu a poppingu

Napětí nás začíná trochu paralyzovat. „Tančili jste to tolikrát, je to tam, teď to jen prodat,“ povzbuzuje nás trenérka. Nervózně se usmíváme a čekáme na svůj okamžik slávy. Mistrovství světa v hip hopu a poppingu se může účastnit skoro každý. Pro kvalifikaci je nutné „jen“ projít několika koly národní soutěže. Takhle letošní ročník prožila jedna jeho účastnice.

