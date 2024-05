VIDEO: Zemřel tanečník a herec Vlastimil Harapes Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve věku 77 let zemřel tanečník a herec Vlastimil Harapes. Byl dlouholetým sólistou baletu Národního divadla, později baletní soubor první české scény vedl jako umělecký šéf. Na závěr svého angažmá se stal jako jeden z mála čestným členem Národního divadla, v roce 2016 vstoupil do Síně slávy ND.

video: ČT, Radio Impuls