Tanečník Yemi A.D. do vesmíru nepoletí, japonský miliardář projekt zrušil

Choreograf Yemi A.D. nebude historicky druhým Čechem, který by se podíval do vesmíru. Japonský miliardář a organizátor letu Júsaku Maezawa totiž projekt zrušil. Společnost dearMoon, která let připravovala, v prohlášení uvedla, že start kosmické lodi Starship se stal bez jasného harmonogramu neproveditelným. “Po letech příprav, poté, co jsem změnil celý svůj život, se kapitola uzavírá,“ uvedl choreograf.

video: Instagram/@Yemi A. D.