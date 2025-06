VIDEO: Nevěřím, že Blažek bitcoinovou hru hrál sám, míní exministryně spravedlnosti Malá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevěřím, že Blažek bitcoinovou hru hrál sám, míní exministryně spravedlnosti Malá

Pochybuji, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) byl do podivného kšeftu s bitcoiny zapojen sám, nevěří jeho předchůdkyně v úřadu Taťána Malá (ANO). Řekla to v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Celé to probíhá v resortu ministerstva spravedlnosti, reagovala poslankyně Eva Decroix, žádné další resorty nebyly zapojeny.

video: CNN Prima News