Tatrovky odvážejí zeminu z posledních úseků D35
10. 7. 2026 13:30 Domácí
Největší PPP projekt v historii Česka vstupuje do rozhodující fáze. Dnešek je totiž posledním dnem, kdy mohou tři vybraná mezinárodní konsorcia předložit své konečné nabídky na stavbu 35 kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice. V řádu několika měsíců by tak mělo být rozhodnuto, kdo projekt s předpokládanou cenou okolo 1,7 miliardy eur v náročném terénu se čtyřkilometrovým tunelem postaví. Trasa je prakticky připravena k zahájení stavby.
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Tatrovky odvážejí zeminu z posledních úseků D35
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