Teaser nového českého filmu Bardotky

Domácí
Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo dvacet, spolu kráčí životem od vysoké školy. Zatímco Meda zápasí se samotou, Iva s manželskou krizí, je to právě Valerie, která po letech přijíždí z Ameriky a vnese do jejich života novou energii. A opravdová jízda teprve začíná…
video: Bontonfilm
