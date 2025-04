VIDEO: Kdo si přál smrt českého prezidenta? Trailer k minisérii Moloch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo si přál smrt českého prezidenta? Trailer k minisérii Moloch

Po útoku na prezidenta České republiky se investigativní novinář Martin Braun spojí s mladou online pátračkou Juliou, aby odhalili, co a proč se přesně stalo. Během pátrání se zapletou do nebezpečné hry tajných služeb, mezinárodní politiky a sil, které jsou z různých důvodů odhodlány utajit pravdu. Při cestě k jejímu nalezení umírají lidé a jedinou nadějí pro Juliu s Martinem, aby neskončili stejně, je včas odhalit, co se stalo.

video: Canal+