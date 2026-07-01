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Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli vydání dívky, kterou pak zavraždil otec

Domácí
Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, ačkoliv o něm věděla, že je drogově závislý. Muž pak letos v březnu tříletou dívku zavraždil. V kauze Viktorky podal Tejc vedle kárné žaloby také podnět k prověření činnosti OSPOD a zkoumá i znalecké posudky.
video: ČTK
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