Pos*aný ručník. Kyrgios znovu zuřil na kurtě

Australský tenista Nick Kyrgios dal o sobě znovu vědět. Na turnaji v Montrealu se pustil do sporu s rozhodčím kvůli tomu, že se mu nezamlouval nafasovaný sponzorský ručník. Trval na tom, aby mu donesli jiný, bílý. Organizátorům to ale trvalo dlouhých 20 minut. Australan se pak s rozhodčím nevybíravě pohádal, za což dostal varování. Z kurtu na adresu Adela Noura pronesl: „„Tohle je kur*a frustrující. Kvůli jednomu pos*anýmu bílýmu ručníku. To je tak těžké, sehnat ho během pěti her?“ Kyrgios nakonec zápas s Britem Kylem Edmundem prohrál 3:6, 4:6.

video: AP